Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne ait hücre evlerine yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

09.09.2019 16:48 Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne ait hücre evlerine yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne ait 'Hijyen Evler' olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon yaptı. 12 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda 5 bin dolar, yakalanmamak amacıyla farklı isimlere düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 12 kişi gözaltına alındı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:36   AK Parti'den hizmet açıklaması
18:33   Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola uçtu
18:32   Milli sporcu tarafından bıçaklanan Özdemir toprağa verildi
18:32   Hırsızı ayakkabısı yakalattı
18:15   Manisa'da 23 kilo esrar ele geçirildi
18:15   Traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti
18:08   Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti