Gaziantep'te Fetö/pdy Davası

Gaziantep
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, 3 sanık beraat etti.
8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar S.Ç, U.Y ve E.S ile avukatları katıldı.
Sanıklar 15 Temmuz 2016'da Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı görev yaptıklarını ancak darbeye yönelik hiçbir eylem gerçekleştirmediklerini savundu.
Cumhuriyet savcısı, sanıkların haklarında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların beraatine hükmetti.
Gaziantep
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:39