Gaziantep'te Fetö/pdy Davası

Kaynak: AA

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün eğitim yapılanmasının üst konumundaki şirketlerinin ortağı olan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Asım Özsever ile avukatı katıldı.Sanık Özsever, yapıyla 1984'te tanıştığını, hayır işleri yaptığını ve devlete karşı kötü bir düşüncesinin olmadığını savunarak, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.Duruşma savcısı, Özsever'in, örgütün Gaziantep'teki eğitim yapılanmasının üst şirketleri vasfına sahip iki kurumda ortaklığının bulunduğunu, bu ortaklığın ticari kazanımdan ziyade örgütün Gaziantep'te itibar kazanması amacı taşıdığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Özsever'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.