27.06.2019 14:47
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Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

Gaziantep

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski müftülük personeli sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski müftülük personeli sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Rabia Engin ile avukatı katıldı.
Sanık Engin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve örgütsel toplantılar düzenlemediğini savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, programda ekli kişilerin kendisine "abla" diye hitap ettiğini, örgütsel toplantılar düzenleyip FETÖ elebaşının mesajlarını okuduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Engin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Kaynak: AA
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