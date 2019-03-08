Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Kaynak: AA

Gaziantep'te, Fethullahc¸ı Tero¨r O¨rgu¨tu¨/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski üsteğmen tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle arandıgˆı belirlenen ve daha o¨nce meslekten ihrac¸ edilen eski üstegˆmen N.P. için gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, No¨betc¸i Sulh Ceza Hakimligˆince tutuklandı.