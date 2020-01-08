Haberler » Güncel » Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haber

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

08.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:44 Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı
'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:18   Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Haber
12:16   HDP önündeki eylemde 128'inci gün; aile sayısı 66 oldu - Haber
12:16   Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı - Haber
12:13   Ahmet Aydın'dan yeni yol müjdesi - Haber
12:11   Öğrenciler Göbeklitepe'yi izledi - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:19:26