Haberler » Güncel » Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haber

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

03.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:12Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski Ömerli Kaymakamı tutuklu sanık Erol Korkmaz ile avukatı katıldı.
Sanık Korkmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaada, sanığın ByLock'u aktif şekilde kullandığını, hatta FETÖ'nün "Mardin mülkiye mahrem yapılanması alt bölge sorumlusu" A.Y. ile birçok görüşmesinin olduğunu ve kendisine ait ve kaymakamlık makamına ait hatlarla haklarında FETÖ'den işlem yapılan birçok kişiyle görüştüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Korkmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54 Mehmetçik'ten Kosovalı engellilere tekerlekli sandalye - Haber
15:54 Dolandırıcılar, mimarın 2 milyon 700 bin TL'sini alıp kaçtı - Haber
15:54 Üniversite mezunlarına Almanya'dan diploma fırsatı - Haber
15:49 Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:49 Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk'ten engelliler gününde anlamlı ziyaretler - Haber
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haber
15:36 Otomobilin tırın altına girdiği kazada 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
15:36 Otomobilin tırın altına girdiği kazada 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:56:23