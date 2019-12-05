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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, sanık eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

05.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:18Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, sanık eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Özge Durak ile avukatı katıldı.
Sanık Durak, hakkındaki suçlamaları reddederek, ByLock programının bilgisi dışında yüklendiğini ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığı öne sürdü.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını ve "her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş polis memurlarının" ifade edildiği "Saya" grubunda bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Durak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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