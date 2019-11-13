Haberler » Güncel » Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Haber

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

13.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:54Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ümit Bolat ile avukatı katıldı.
Sanık Bolat, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanıldığı iddia edilen telefon numarasını kendisinin kullandığını ancak ByLock ya da Eagle gibi programlar kullanmadığını, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı sanığın ByLock ile Eagle programlarını kullandığını ve örgütün "zaafları olmayan her şeyiyle kendisini örgüte teslim eden polis memurlarının" yer aldığı "Saya" grubunda bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Bolat'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:52 Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
14:52 İstanbul'da 140 kurum deprem eğitimi için sıraya girdi
14:52 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da: (3)
14:52 Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 39 tır insani yardım
14:52 Mersin'de bin fidan dikimi yapıldı
14:30 Erdoğan-Trump görüşmesinin arifesinde Washington sokaklarında gezen kamyonet, sosyal medyada gündem oldu
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:53:12