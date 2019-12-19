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Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, kapatılan Zirve Üniversitesinin personeli olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

19.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:44 Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, kapatılan Zirve Üniversitesinin personeli olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yunus Korkmaz ile avukatı katıldı.
Sanık Korkmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın ByLock kullandığını, örgüt iltisakı nedeniyle kapatılan Zirve Üniversitesinde çalıştığını ve FETÖ elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Korkmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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