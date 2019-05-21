Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında Bir Tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün askeri öğrenci mahrem yapılanması içerisinde öğretmen/askeri öğrenci 'abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen S.Ş. gözaltına alındı. S.Ş. sorgu ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Cumhuriyet Başsavcılığı
, Gaziantep
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA