21.05.2019 17:36
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Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında Bir Tutuklama

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün askeri öğrenci mahrem yapılanması içerisinde öğretmen/askeri öğrenci 'abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen S.Ş. gözaltına alındı. S.Ş. sorgu ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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