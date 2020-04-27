Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Gaziantep'te, fırın ve market denetimi

Gaziantep'te, fırın ve market denetimiGAZİANTEP Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte fırın ve marketleri denetledi.

27.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:09
Gaziantep'te, fırın ve market denetimi
GAZİANTEP Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte fırın ve marketleri denetledi. Denetimlerde, kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kontrolleri kapsamında, İl Müdürü Mehmet Karayılan'ın öncülüğünde 70 personel ile kent merkezindeki fırın ve marketler denetlendi. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği, ekmeklerin gramajları, raf düzeni ve özellikle ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Denetimleri halkın sağlığı için yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, ramazan ayı dolayısıyla fırın ve marketleri mercek altına aldıklarını söyledi. 148 işletmeyi denetlediklerini ve 2 işletmeyle ilgili toplam 47 bin 500 liralık para cezası uyguladıklarını belirten Karayılan, "Denetimlerimizi özellikle fırın ve marketlere yönelik yaptık. İşletmecilerimize bazı noktalarda uyarılarda bulunarak, daha titiz davranmalarını söyledik. Bazı eksiklikler vardı ama art niyetli olan eksiklikler değildi. Bunlarla birlikte ekmeklerin gramajlarını kontrol ettik. Bu konularda eksiklik gördüğümüz her şey için tutanaklarımızı tutarak gerekli yasal işlemleri uyguladık. Zaten en önemlisi bu her şeyden önce kul hakkıdır buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim üstümüze düşen görev bu tür denetimleri sık yaparak eksiklikleri ve yanlışları gidermektir" dedi. Gaziantep’te, fırın ve market denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Karayılan, Gaziantep, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan’dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haberler
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş’ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Haberler
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Haberler››Güncel››Gaziantep'te, fırın ve market denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:27: Biga'da 339 adet kaçak dezenfektan ele geçirildi - Haber 17:26: Amasya'da cinayet - Haber 17:24: Trabzon Valisi Ustaoğlu doktor Genç'e "geçmiş olsun" temennisinde bulundu - Haber 17:24: Kastamonu'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 2 kişi taburcu edildi - Haber 17:22: İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'in ağabeyi: Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye - Haber 17:07: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:53: Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı - Haber 16:34: Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu - Haberler 16:27: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal - Magazin 16:19: Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık - Magazin