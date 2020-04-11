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Gaziantep'te fırın ve marketlere akın eden vatandaşlara, Vali'den sitem (2)

GAZİANTEP'TE SOKAKLAR BOŞALDIKoronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep'te ve ilçelerinde vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

11.04.2020 01:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:52
Gaziantep'te fırın ve marketlere akın eden vatandaşlara, Vali'den sitem (2)

GAZİANTEP'TE SOKAKLAR BOŞALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep 'te ve ilçelerinde vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Saat 00.00 da başlayan yasağın ardından sokaklar ve caddeler boşaldı. Vatandaşların satış yapmak için kurulan bir semt pazarı ise zabıta görevlileri tarafından kapattırıldı. Mahalle ve sokaklarda gezen polis ekipleri sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladı. Alış-veriş için çarşı ve pazara çıkan vatandaşlar, evlerine geri gönderilirken, sokak bekçileri ise devriye gezmeye başladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel
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