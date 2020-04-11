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Gaziantep'te fırıncılar ekmek satışına devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu için yayımladığı ve 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası Gaziantep'te evleri fırına yakın olan vatandaşlar fırınlardan ekmeklerini alabilirken, uzak olanlar için ise mobil araçlar gönderiliyor.

11.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:29
Gaziantep'te fırıncılar ekmek satışına devam ediyor
İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu için yayımladığı ve 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası Gaziantep 'te evleri fırına yakın olan vatandaşlar fırınlardan ekmeklerini alabilirken, uzak olanlar için ise mobil araçlar gönderiliyor.

Sokağa çıkma yasağının ardından fırınların açık olacağı bakanlık tarafından duyurulmasının ardından Gaziantep'te vatandaşlar ekmek ihtiyaçları için sokağa çıkabiliyor. evleri fırına yakın olan her evden bir kişinin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere sokağa çıkmasına izin verilirken fırınlardaki sosyal mesafe kuralı ise sıkı bir şekilde denetleniyor. sosyal mesafeye dikkat ederek ekmeklerini alan vatandaşlar ise alış verişin hemen ardından evlerine dönüyor.

Ekmek sıkıntısı yok

Ekmek almak isteyenlerden evleri yakın olan fırınlara gelebildiğini belirten Fırıncı Mehmet Ali Öztürk, ekmek üretimin devam ettiğini kaydederek, tüm ihtiyacı karşılayacak ekmeğin olduğunu kaydetti. Kimsenin paniğe kapılmamasını isteyen Öztürk, vatandaşların fırına geldiğinde ekmek bulabileceğini söyledi.

Öztürk, evleri uzak olanların ise telefon ile sipariş verdiklerini ve bu siparişleri de servis araçları yardımıyla karşıladıklarını kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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