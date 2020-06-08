Gaziantep'te 'Fıstık gibi' sertifikaları dağıtmaya başladı

Gaziantep'te 'Fıstık gibi' sertifikaları dağıtmaya başladıGAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında vatandaşların sağlıklı koşullarda hizmet almasını sağlamak amacıyla pandemiye karşı işletmecilere ve personellere verilen Hijyen...

08.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:29
Gaziantep'te 'Fıstık gibi' sertifikaları dağıtmaya başladı
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında vatandaşların sağlıklı koşullarda hizmet almasını sağlamak amacıyla pandemiye karşı işletmecilere ve personellere verilen Hijyen ve Sunum Eğitimi'ni tamamlayan işletmelere sertifikaları verilemeye başlandı.
Küresel bir salgın halini alan Koronavirüs salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler çerçevesinde 1 Haziran'ın ardından yeni normalleşme sürecine geçildi.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle yeni dönem olarak addedilen bu sürecin işleyişinde virüs tehdidine yönelik bir takım önlemlerin yerine getirilmesi zorunlu kılındı. Bu kapsamda 'Sağlıklı Lezzetin Başkenti' sloganı ile harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesini sağlamak ve güven tesis etmek adına başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon eğitimleri devam ederken eğitimi tamamlayan işletmelere sertifikaları düzenlenen törenin ardından sahiplerine ulaştı.
'FISTIK GİBİ SERTİFİKALARI MÜŞTERİYE GÜVEN TESİS EDECEK'
Gaziantep'te faaliyet gösteren bir pastaneye verilen sertifika töreninde konuşan Fatma Şahin, pandemi süreci sonrasında yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu belirterek, 'Artık, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Büyük devlet olmanın tanımı değişiyor. Artık, ne kadar sağlıklı kentlerin var, ne kadar tedarik zincirin var, gıda güvenliğin ne durumda sorularına yanıt aranarak güçlü ve büyük devlet tanımının konumu belirlenmeye başlıyor. İnsanı merkeze alan sosyal devlet tanımını ne kadar ortaya koyduğumuz çok önemli. Dolayısıyla yeni dünya düzeninde pandemiyle olan mücadelemizle diğer ülkelerden pozitif ayrıştık. Bugün hem ölümlü vaka sayısında hem de yoğun bakım ünite sayısı ve sosyal güvenlik anlayışında çok özel bir yerdeyiz. Türkiye, bütün dünyada örnek gösteriliyor. Pandemi sonrasında önceliklerimiz de doğal olarak değişim gösterdi. Anadolu'nun en önemli gücü kendi içerisinde barındırdığı lezzetlerdir. Biz, bunun üzerinden şehrimizi hazırladık. Gaziantep'i yerelden evrensele, gelenekten geleceğe bir çekim gücü yaptık. Pandemiden sonra lezzetin başkenti olan Gazi şehri, sağlıklı lezzetin başkenti yapma konusunda hazırlıklar yapıyoruz. Burada 4 kural var. İlk olarak ise hijyen eğitimi geliyor. Burada çalışan arkadaşlarımız da hijyen eğitiminden geçti. İkinci olarak ise personeller ve işletmeciler pandemiye ilişkin eğitim aldılar. Ardından denetim konusu geliyor. Eğitim alan katılımcıların kendi içerisinde denetim işleyişiyle faaliyetlerini yürütmesini sağlıyoruz. Son olarak da sertifika programına geçiyoruz. Sertifikanın adı 'Fıstık Gibi'. Her yer her şey fıstık gibi olacak' dedi.
Fatma Şahin konuşmasının ardından eğitime katılan işletme sahibi ve çalışanlarına sertifikalarını verdi. Gaziantep’te ’Fıstık gibi’ sertifikaları dağıtmaya başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Haber

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