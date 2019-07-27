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Gaziantep'te forkliftin çarptığı işçi öldü

Gaziantep'te, bir halı fabrikasında forkliftin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

27.07.2019 15:13 Gaziantep'te forkliftin çarptığı işçi öldü
Gaziantep'te, bir halı fabrikasında forkliftin çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında çalışan Mehmet Ali Kubat'a forklift çarptı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kubat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kubat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep, Kubat, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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