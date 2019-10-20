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Gaziantep'te futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Gaziantep'in İslahiye Belediye Gençlikspor oyuncuları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek için pankart açıp asker selamı verdi.

20.10.2019 18:56Gaziantep'te futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Gaziantep'in İslahiye Belediye Gençlikspor oyuncuları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek için pankart açıp asker selamı verdi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İslahiye Belediye Gençlik Spor ile Gaziantep Aktoprakspor, İslahiye Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşma öncesi rakip takımla sahaya çıkan İslahiye Belediye Gençlikspor takımı, üzerinde Türk bayrağı ve İslahiye Belediyesi logosu bulunan "Barış Pınarı Harekatı'nda kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" pankartıyla sahaya çıktı.

Sporcular daha sonra tribündeki seyircilerle birlikte Mehmetçiklere asker selamı verdi.
Maçı İslahiye Belediye Gençlikspor, 3-0 kazandı.

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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