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Gaziantep'te gasp anı kamerada

Gaziantep'te 5 ayrı gasp, bıçakla yaralama ve yağma olayına karışan 3 kişi, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

13.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:09Gaziantep'te gasp anı kamerada
'te 5 ayrı gasp, bıçakla yaralama ve yağma olayına karışan 3 kişi, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 Aralık 2019 günü Şahinbey İnönü Mahallesi'nde bir kişinin kesici aletle yaralanarak yağma edilmesi, 27 Aralık 2019 günü Şahinbey Tekstilkent Mahallesi'nde aynı olayda 2 kişinin bıçak çekilerek yağma edilmesi, 3 Ocak 2020 günü Şahinbey Cemal Gürsel Mahallesi'nde 1 kişinin kesici aletle yaralanarak yağma edilmesi, 8 Ocak 2020 günü Şahinbey İnönü Mahallesi'nde 1 kişinin kesici aletle yaralanarak yağmaya teşebbüs edilmesi, 11 Ocak 2020 günü Şahinbey Cengiz Topel Mahallesi'nde 1 kişinin bıçak çekmek suretiyle yağma edilmesi suçlarıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Harekete geçen ekipler, olaylar arasında bağlantı belirleyerek, 5 olayının da faillerinin aynı olduğunu tespit etti. Güvenlik kameraları ve ile şehir polis kameralarını da inceleyen ekipler, şahısların eşgalini ve kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, şahısları emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk etti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezavine gönderildi. - GAZİANTEP

İnönü mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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