Gaziantep'te Gasp İddiası

Kaynak: AA

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'te bir kadının altınlarını gasbettiği iddia edilen şüpheli, yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir kadının 10 bilezik, 1 kolye ve 2 yüzüğünü gasbettiği iddia edilen M.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Operasyonda ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.