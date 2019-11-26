Haberler » Güncel » Gaziantep'te gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı - Haber

Gaziantep'te gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te 2 kişiyi gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

26.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:44Gaziantep'te gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı
'te 2 kişiyi gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Beykent Mahallesi 106. Cadde girişindeki bir araçta bulunan şüphelilerin, çevredeki iki vatandaşı gasbetmeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, araçtaki M.G, İ.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.
Araçta ve zanlıların üzerilerinde yapılan aramalarda sallama olarak tabir edilen kesici alet, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1,87 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerden İ.G'nin ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ve yoklama kaçaklığından arandığı tespit edildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:25 İzmir'de korkunç olay: Daha sonra polise teslim oldu
12:25 "Terörden temizlenen bölgelere yaklaşık 370 bin kişi dönüş yaptı"
12:24 Otizmli Tarık, spor ile hayata tutundu
12:24 Mali'de helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü
12:19 Seramik fabrikasının inşaat alanında yüksekten düşen işçi yaralandı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:26:12