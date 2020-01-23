Haberler » Güncel » Gaziantep'te gasp ve hırsızlık suçlarından 8 kişi yakalandı - Haber

Gaziantep'te gasp ve hırsızlık suçlarından 8 kişi yakalandı

Gaziantep'te gasp ve hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

23.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:22Gaziantep'te gasp ve hırsızlık suçlarından 8 kişi yakalandı
'te gasp ve hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin gasp ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda şüpheli M.B. yakalanırken, şüphelinin gasp ettiği telefonu madde karşılığı A.D'ye sattığını beyan etmesi üzerine metruk binaya yapılan operasyonda 6 kişi daha yakalandı.
Şüpheli şahısların üst aramasında 2 parça bonzai ve tek parça halinde metamfetamin ele geçirildi.
Öte yandan cezaevi firarisi olan ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalama sonucu yakalandı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:03  Yozgat'ta jandarmadan yaban hayvanları için doğaya yem
11:58  Elazığ'da 500 aileye gıda desteği
12:02  Bolu Dağı'nda kar yağışı
11:57  Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı başladı
12:02  Şehir hastanelerinde "24 saat nöbet" uygulaması devrede (1)
23.01.2020 12:04:05