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Gaziantep'te gasp zanlısı 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 5 ayrı gasp olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

13.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:16Gaziantep'te gasp zanlısı 3 şüpheli tutuklandı
'te 5 ayrı gasp olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşkent, Cemal Gürsel, Cengiz Topel mahallelerinde ve İnönü Mahallesi'nde 2 kez meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde zanlıların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin gasp anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnönü mahallesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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