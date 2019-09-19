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Gaziantep'te 'Gaziler Günü' törenle kutlandı

Gaziantep'te '19 Eylül Gaziler Günü' 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

19.09.2019 11:31Gaziantep'te 'Gaziler Günü' törenle kutlandı
Gaziantep'te '19 Eylül Gaziler Günü' 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül gaziler günü ve Atatürk'e gazi unvanı ile mareşal rütbesi verilmesinin 98. yıl dönümü Gaziantep'te yapılan törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törene kent protokolü, muharip gaziler, şehit yakınları, askeri yetkililer, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören çelenk takdimi ile devam etti. Tören kapsamında gaziler adına Muharip Gazi Cuma Erdem ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Yüzbaşı Tahir Güven günün anlam ve önemine dair birer konuşma yaptı.

Tören, konuşmaların ardından okunan şiirlerle sona erdi. - GAZİANTEP

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 19 Eylül Gaziler Günü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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