Gaziantep'te Gazişehir Öğrenci Meclisi Toplandı

Kaynak: İHA

Gaziantep Valiliği tarafından oluşturulan Gazişehir Öğrenci Meclisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.Mülki amirler, öğrenciler, öğretmenler, idareciler, okul aile birliği başkanları ve STK temsilcilerinden kurulan 101 kişilik meclis, "Eğitimde Yükselen Gaziantep" modeline hayat verecek.Şahin: "Bilimi, irfanı elinde tutanlar dünyanın sözünü söylüyor"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanan Gazişehir Öğrenci Meclisi'nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Dünya Medeniyet tarihini incelediğimiz zaman bilgiyi elinde tutan dünyada söz sahibi oluyor. Bunu çok net bir biçimde biliyor ve görüyoruz. Dünya Medeniyet tarihinde o günün şartlarında bilimi, irfanı elinde bir arada tutanlar dünyanın sözünü söylemiş. İhracat kapasitemizle Türkiye'nin 6'ncı şehriyiz. Sanayi şehriyiz diyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Uluslararası ağlara girip şehrin kültürel hazinesini tanıtıyor, şehrin geleceğine dair bütün kültürel mirasa sahip çıkıyoruz. Bizim üniversiteler şehri olma gibi en önemli gücümüz ve hedefimiz var. 2002 yılında mühendislikten parlamentoya geçtiğim zaman milletvekilliğini 3 dönem yaptığımda gördüğüm bir şey var. Dünyayı gezen bir arkadaşınız olarak, her şeyin başı sürdürülebilirlik. Dünya artık sadece sürdürülebilir kalkınmayla değil, yalnızca kişi başı düşen milli gelir değil, çevresel kalkınma gibi çeşitli kalkınma hamlelerini bir bütün olarak görüyor" dedi."Kendi gençliğimizden sorumluyuz"Sözlerine devam eden Şahin, "Gaziantep ayrıca en önemli ulaşım merkezlerinden biri. Bugün AB'de olsun BM'de olsun ilk olarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyorlar. Ülkemiz açısından bakınca Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2023'de Dünya'nın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmak zorundayız. Bu hepimizin partisi, görüşü ne olursa olsun ortak hedefi budur. Nasıl olacak bu, bu bilim ve teknolojiye geçerek olur. Biz, bütün bu sistemle ilgili çok önemli bir uluslararası rapor hazırladık. Dünya'da yüksek teknolojiye geçen ülkeleri incelediğinizde beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü ortaya çıkıyor. Beşeri sermayede akşamdan sabaha yetişmiyor, çok fazla emek istiyor. O yüzden yüksek teknolojiye geçmek için daha ilk başlığımız eğitim oldu. Ama eğitim yalnızca derslik sayısı mıdır, yalnızca öğretmen sayısı mıdır, her insanın yaratılıştan belli bir kapasitesi var. Yaratılıştan gelen bir farklı genetik kodlarımız var. Bazılarımızın matematiği, fiziği, kimyası ön plana çıkarken, bazılarımızın müzik, sanat yönü ön plana çıkıyor. Biz bunların üzerinde bütüncül bir bakışla çalışmamız gerek. O yüzden Milli Eğitim Bakanımızın yeni manifestosunda elimizdeki beşeri sermayenin nasıl bir yaklaşımla ilerletilmesi gerektiğini söylüyor ama birini milli eğitimden birini sağlık bakanından beklersek uzun yıllar bekleriz. Biz kendi gençliğimizden kendi gücümüzden sorumluyuz. İlim burada, irfan burada, gençliğin heyecanı burada, devlet burada, millet burada akademik ve sivil toplum kuruluşları burada, kadınımız erkeğimiz burada" ifadelerini kullandı."İhtiyacımız olan koordinasyon"Şahin, demokrasinin önemine vurgu yaparak,"Demokrasiyi özümsememiz lazım. Yemek yemek, su içmek gibi günlük hayatımızda yaşamak için almak zorundaysak demokrasinin de hayatımızdan çıkmaması gerekiyor.Nasıl olacak, bu inanmakla olur. Empati yapmak lazım. Söz konusu beşeri sermaye ise bir üste çıkmak lazım. Aslında bir Gaziantep modeli oluşturduk. Gaziantep modelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla 2 milyon insanın yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Bizim güzel bir zenginliğimiz var. Gaziantep'in 2 milyon nüfusunun neredeyse 1 milyonu 18 yaş altı. Bunu kalkınma modelimize entegre edebilirsek büyük bir iş başaracağız. 4 üniversite bizi ileriye taşıyacak en büyük sermayelerin arasında gelmektedir. Ortak çıkarımımız eğitim şart oluyor. İhtiyacımız olan ne, bir koordinasyon. Kuşaklar arasındaki farklar o kadar çabuk oluşuyor ki yapay zeka üzerine veya e-ticaret üzerine konuşuluyor. Şu anda dağınığız ve koordinasyon oluşturmamız gerekiyor. Bugün bu önemli projeyle artık kalkınmalar yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor. Başkalarını suçlayarak bir şey yapmadan bu işi başaramayız. Hepimiz bunu özümsememiz ve gereğini yapmamız gerekiyor. Bugün hakikaten önemli bir gücümüz var. Dibimizde savaş varken sanayicimiz 150 fabrika bitiriyor. Büyük bir başarı hikayesidir bu. Bu başarı hikayesinin başı, her şeyin başı insandır" şeklinde konuştu."İyi bir gelecek sizlerin olacak"Şahin,"Sizler, artık komşunun çocuğuyla değil Amerika'daki, Avrupa'daki gençlerle yarışıyorsunuz. Bunda nasıl başarılı olacaksınız ve olacağız. Bizim rekabet gücüne, eylem ve söylem seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Bunun için baş gücümüz insan. Arkadaşlarıma gerekirse bir kavşak yapmayalım, insana yatırım yapalım dedim. Beşeri sermayeye yatırım yapalım. 2 milyonluk şehirde el atılması gereken çok fazla alanlar var. Yeşil alanlar açtık ve içine kitap kafeler koyduk. İlk çocuklarımızı düşündük. Zihinsel dünyalarını geliştirmek ve çoklu düşünmek için bize düşen şey sizlere bu fırsatı ayarlamak. Bu zor coğrafyada karıncalar gibi çalışıp hayatta kalmak zorundayız. İyi eserler çıkarmalıyız. Ama merkezi insanı koyup hepimizin iş birliği yapması zamanı. Bugün insanlığa gençlere yatırım yapma zamanı. Yarın biz yokuz sizler varsınız. Bugünü iyi yaşayıp yarını iyi okursak iyi bir gelecek sizlerin olacaktır" ifadelerine yer verdi."Öğrencilerin sosyal becerilerini arttıracağız"Gaziantep Valisi Davut Gül ise, milli eğitimin tek tip insan yetiştirmek gibi bir derdinin olmadığını bildirerek, "Eğitimle ilgili sözü olan herkesi bu mecliste dinlemek istiyoruz. 101 kişilik meclisimizin 51'i öğrenci geriye kalan 50'si ise öğretmenlerden, idarecilerden, STK temsilcilerinden oluşuyor. Evlerde iş yerlerinde eğitimle ilgili konuştuklarımızı burada beraber konuşacağız. Gaziantep'te fiziki anlamda eğitimde olağanüstü işler yapmayı istiyoruz. Şu an şehirde 4 bin dersliğimiz yapıyor. Cumhuriyet tarihinden 2000 yılına kadar geçen sürede yapılan toplam derslik sayısı 5 bin 800. Neredeyse 70-80 yılda derslik sayısı kadar derslik yapmışız. Ama bir şey eksik. Yaptığımız toplantılarda ailelerimiz çocuklarının yüzünün gülmesini istiyor. Öğrenci iyi test çözüyor, sınavları başarıyla geçiyor iyi bir üniversiteyi kazanıyor ama bu başarı ne öğrencinin ne de ailenin içine siniyor. Burada önemli olan öğrencinin sosyal becerilerini artırmaktır. Bizim yapacağımız şey bir danışma kurulu gibi çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, yetişkinlerimizi ve eğitimle ilgili sözü olanları dinleyerek bir yol haritası belirlemektir. Bunu yapabilir miyiz, elbette en iyisini yapabiliriz. Öğretmen, öğrenci, okul aile birliği başkanları, gönüllülerle beraber bu organizasyonda 70 bin kişi görev alacak. 70 bin kişinin tanıtamayacağı hiçbir şey yok" diye konuştu.Konuşmaların ardından meclis üyelerinin eğitimle ilgili görüş ve düşünceleri alındı. - GAZİANTEP