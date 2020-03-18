Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı
Gaziantep'te gece boyunca sağanak yağış ve dolu etkili olurken yoğun gök gürültüleriyle çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.
18.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:09
Gaziantep 'te gece boyunca sağanak yağış ve dolu etkili olurken yoğun gök gürültüleriyle çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.
Meteoroloji tarafından uyarıların yapıldığı Gaziantep'te gece gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kentte rüzgar, gök gürültüsü ile birlikte sağanak yağışın etkili olduğu gece, şimşeklerin dansı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Sağanak yağış yolları göle çevirip vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. - GAZİANTEP
Meteoroloji tarafından uyarıların yapıldığı Gaziantep'te gece gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kentte rüzgar, gök gürültüsü ile birlikte sağanak yağışın etkili olduğu gece, şimşeklerin dansı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Sağanak yağış yolları göle çevirip vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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