Gaziantep'te gençlere halıcılık eğitimi verilecek

Makine halısı üretiminde dünyada birinci olan Gaziantepli halıcılar, hem lise hem de üniversite düzeyinde sektörün ihtiyacı olan kalifiye elemanları yetiştirmek için çalışma başlattı.

Gaziantep ve Türkiye için son derece önemli olan sektörün geleceğini planlamak için çalışmalar yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile kentte bir halıcılık meslek lisesi açılması için görüşmeler yaparken, diğer yandan da Gaziantep Üniversitesi ile halı tasarım bölümü açılması için çalışmalar yürütüyor.

GAHİB Başkanı Başkanı Ahmet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in Türkiye'nin ve dünyanın makine halısı üretim merkezi olduğunu, kentin Türkiye'nin halı ihracatının 3'te 2'lik kısmını tek başına karşıladığını söyledi.

Gaziantep ve Türkiye için bu kadar önemli olan halı sektörünün geleceğini planlamak zorunda olduklarını anlatan Kaplan, halıcılık meslek lisesi açılması için girişimlerde bulunduklarını belirtti. Kaplan, "Bu konuda MEB Mesleki Eğitim Genel Müdürünü ziyaret ettik. Sektörümüzün Gaziantep için öneminden bahsettik. Biz 'İhtiyacımız olan tüm mavi ve beyaz yakalıları yetiştirebileceğimiz, gerektiğinde burs verebileceğimiz bir okul arzu ediyoruz' dedik. Onlar da sağ olsunlar bunu çok iyi karşıladılar." dedi.

Kaplan, gelecek eğitim-öğretim yılında hizmete girmesini hedefledikleri meslek lisesinde öğrencilerin birinci sınıftan itibaren halıyla iç içe olacaklarını dile getirerek, "Halıcılık sektörünün bu kadar geliştiği Gaziantep'te bu alanda eğitim veren bir okulumuz yok. Milli Eğitim müdürlüğümüzün bize önerdiği birkaç okul var. Yeni yapılan okullarla bir protokol yapıp o okulla birlikte sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız." diye konuştu.

Açılacak halıcılık meslek lisesinde öğrencilerin birinci sınıftan itibaren işletmelerle iç içe olacaklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Okulun içine bir de işletme kuracağız. Öğrenciler bir yandan bu işin eğitimini görürken bir yandan da güncel olarak günün şartlarına göre üretimin içinde olacaklar. Müfredatımızı günün şartlarına göre planlayacağız. Günün şartlarına göre işletmemiz ve müfredatımız olacak. İhtiyacımız olan sektörle ilgili bölümlerin hepsini açacacağız. Tasarım, pazarlama, dış ticaret, işletmecilik gibi eğitimler, lise birinci sınıftan itibaren olacak. Bunun üniversite ayağında da Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile görüştük. Şu an için prosedürler devam ediyor. inşallah önümüzdeki dönemde Güzel Sanatlar Fakültesinde halı tasarım bölümünü açmış olacağız.

Buraya alınacak öğrenciler de yetenek sınavına göre alınacak. Sanayi ile üniversitenin iç içe olmasını istiyoruz. Tekstil mühendisliğinin içine bir halı mühendisliği bölümü açılması gerekiyor. Üniversite okuyan öğrencinin sektörle arasındaki mesafeyi azaltırsak bunun hem öğrenciler hem de sektör için faydalı olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki eğitim -öğretim yılında gerek üniversitemizdeki halı tasarım bölümünü, gerekse meslek lisemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Müfredatların güncellenmesi gerekiyor. Biz de birlik olarak elimizden geldiği kadar imkanlarımızı kullanacağız. Bizim için en önemli şey beşeri sermaye. Beşeri sermayeyi güçlendirdiğimizde çok iyi noktaya geliriz."

Kaplan, Türkiye'nin ihracatında önemli yer tutan halı sektörünün sürekliliği için eğitim kurumlarıyla sanayinin iç içe olmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA