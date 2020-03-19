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Gaziantep'te Gıda denetimleri artarak devam ediyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de gıda denetimleri en üst seviyede sürüyor.

19.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:54
Gaziantep'te Gıda denetimleri artarak devam ediyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs(COVID-19) tedbirleri kapsamında, gıda işletmelerinde gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede olması için denetimlerini hızlandırdı.

Konu kapsamında kontrol görevlileri tarafından özellikle ekmek, pide, unlu mamuller üretimi yapan işletmeler, kurum hastane yemekhaneleri, kantinler, toplu tüketim yerleri ve marketler denetleniyor.

Geçtiğimiz bir ay içerisinde unlu mamuller(ekmek ve pide dahil) sektörüne yönelik toplam 315 adet denetim, toplu tüketim yerlerinde (yemekhaneler, kantinler, lokanta ve dönerciler gibi) ise 476 denetim yapıldı.

Açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlamak için ise toplamda 647 satış yeri denetlendi.

Fırıncılara özel eldiven

Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gaziantep Pideciler Odası işbirliğinde yapılan çalışmayla pide fırınları için ise özel eldiven üretilerek fırınların bu eldivenleri kullanmasının sağlanacağı belirtildi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Gaziantep, Güncel

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