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Gaziantep'te, gürültü kirliliği yapan düğün konvoyuna ceza

GAZİANTEP'te, düğün konvoyunda gürültü kirliliği yapan 11 araç sürücüsüne ceza kesildi.

01.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:44Gaziantep'te, gürültü kirliliği yapan düğün konvoyuna ceza

GAZİANTEP'te, düğün konvoyunda gürültü kirliliği yapan 11 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Atatürk Mahallesinde ilerleyen düğün konvoyunda bulunan bazı araçların gürültü kirliliği yaptığı belirtildi. Devriye ekipleri tarafından Naci Topçuoğlu Bulvarı üzerinde görüntü kaydı alınarak gürültü kirliliği yapan 11 araç plakası belirlendi. Ekiplerin tespitinin ardından 11 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun 72'nci maddesi kapsamında para cezası uygulandığı belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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