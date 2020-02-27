Haberler » Güncel » Gaziantep'te güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı - Haber

Gaziantep'te güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cami ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını çalan şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:20Gaziantep'te güvenlik kamerasını çalan zanlı yakalandı
'in ilçesinde cami ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını çalan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Mahallesi'ndeki bir cami ile iş yerinin dış kısmında bulunan güvenlik kameralarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi.
Yapılan incelemede kameraları çalan kişinin M.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi çaldığı kameralarla birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Fırat, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
27.02.2020 15:18:13