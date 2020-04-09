Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep'te güvercin hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir evin çatısından güvercin çalan ve bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

09.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:37
Gaziantep'te güvercin hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir evin çatısından güvercin çalan ve bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesindeki iş yerinden çeşitli malzemeler ve bir evin çatısından güvercin çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ismi açıklanmayan bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şahinbey, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te güvercin hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:38: Milli Dayanışma Kampanyası'na İzmirlilerin desteği sürüyor - Haber 18:37: Tarsus'ta yağan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi - Haber 18:34: İsmail dede, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:33: İsmail Demir: COVID-19 için yerli ve milli test kiti ve cihazı geliştiriliyor - Haber 18:33: Besni'de haşereyle mücadele sürüyor - Haber 18:18: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler