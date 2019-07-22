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Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 12 kişi yaralandı.

22.07.2019 21:52
Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Örtülü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönünde giden Murat Kısacık (20) yönetimindeki 27 V 3924 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan İsmail (57), Sudanaz (9), İsmail Barış (15), Hatice (41), Mehmet Kısacık (5), Fatma (72), Mustafa Doğu (57), İsmail (2), Esila Kerkez (1), Mugiz Baştürk (84) ve Kübra Şen (23) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'te ki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı
Kaynak: DHA
Örtülü Mahallesi, Gaziantep, Güncel

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