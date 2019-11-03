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Gaziantep'te, hafif ticari aracın çarptığı traktör devrildi 5 yaralı

Gaziantep'te, hafif ticari aracın çarptığı traktör devrildi 5 yaralıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

03.11.2019 21:57
Gaziantep'te, hafif ticari aracın çarptığı traktör devrildi 5 yaralı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nizip- Gaziantep karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 27 ABT 536 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Yakup P. yönetimindeki 63 LF 152 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen traktörün sürücüsü ile traktördeki İsmet K., Ömer G. ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet A. ve yanındaki Meryem A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te, hafif ticari aracın çarptığı traktör devrildi 5 yaralı

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Kaynak: DHA


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