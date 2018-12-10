Gaziantep'te Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde, hakkında 17 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde M.G. olduğu belirlenen şüphelinin hırsızlık suçundan 17 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
M.G, polis ekiplerince cezaevine teslim edildi.
Asayiş Büro,Nizip,Gaziantep
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:22