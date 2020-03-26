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Gaziantep'te hastane bahçelerine afet çadırları kurulmaya başlandı

Gaziantep'te hastane bahçelerine afet çadırları kurulmaya başlandı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine acil durum müdahale çadırları kuruldu.

26.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:55
Gaziantep 'te hastane bahçelerine afet çadırları kurulmaya başlandı
GAZİANTEP - Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine acil durum müdahale çadırları kuruldu.
Türkiye'de korona virüs salgını hızla yayılırken ülkenin farklı noktalarındaki pek çok hastanenin bahçesine acil durum çadırları kurulmaya başlandı. Gaziantep'te de hasta yoğunluğunun fazla olduğu Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine de iki tane acil durum çadırı kuruldu. Hastane bahçesine kurulan çadırlarında hastalara ilk muayenelerinin yapıldığı triaj çadırları olarak kullanılacağı belirtilirken bu çadırlarda izolasyon hastalarının sevk işlemlerinin yapılacağı ve hastanelerin iç kullanım alanlarındaki yoğunluğun bu yolla azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı.
Vatandaşlar da kurulan çadırlardan ve alınan tedbirlerden memnun olduklarını dile getirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Vahap Uzuntop isimli vatandaş, "Devletimiz bu virüs belasına karşı en iyi önlemleri almaya gayret gösteriyor. İnsanlarımızın da bu önlemlere evde kalarak uymaya çalışması gerekiyor. İnşallah abi illet bir an önce biter. Bu çadırların kurulması da bence çok yerinde ve başarılı. Bu çadırlar sayesinde gelen hastalara ilk müdahaleler yapılır, yani ön muayene yapılarak içeri alınır vatandaşlar. O yüzden bu çadırlar bence çok iyi oldu" diye konuştu. Gaziantep’te hastane bahçelerine afet çadırları kurulmaya başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ersin Arslan, Gaziantep, Sağlık

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Gaziantep'te hastane bahçelerine afet çadırları kurulmaya başlandı

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