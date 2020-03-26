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Gaziantep'te hastane bahçelerine triaj çadırı kuruldu

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine triaj çadırları kuruldu.

26.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:11
Gaziantep'te hastane bahçelerine triaj çadırı kuruldu
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine triaj çadırları kuruldu.

Türkiye'de korona virüs salgını hızla yayılırken, ülkenin farklı noktalarındaki pek çok hastanenin bahçesine acil durum çadırları kurulmaya başlandı. Gaziantep'te de hasta yoğunluğunun fazla olduğu Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine de iki tane acil durum çadırı kuruldu. Çadırların hastalara ilk muayenelerinin yapıldığı triaj çadırı olarak kullanılacağı belirtilirken, bu çadırlarda izolasyon hastalarının sevk işlemlerinin yapılacağı ve hastanelerin iç kullanım alanlarındaki yoğunluğun bu yolla azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Vatandaşlar, kurulan çadırlardan ve alınan tedbirlerden memnun olduklarını dile getirdi. Vahap Uzuntop isimli vatandaş, "Devletimiz bu virüs belasına karşı en iyi önlemleri almaya gayret gösteriyor. İnsanlarımızın da bu önlemlere evde kalarak uymaya çalışması gerekiyor. İnşallah abi illet bir an önce biter. Bu çadırların kurulması da bence çok yerinde ve başarılı. Bu çadırlar sayesinde gelen hastalara ilk müdahaleler yapılır, yani ön muayene yapılarak içeri alınır vatandaşlar. O yüzden bu çadırlar bence çok iyi oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Ersin Arslan, Gaziantep, Güncel

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