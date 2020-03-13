Gaziantep'te hava ulaşımına rüzgar engeli
Gaziantep Havalimanı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
13.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:02
Gaziantep Havalimanı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte bu sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçak, rüzgar nedeniyle Gaziantep Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak Şanlıurfa'da bulunan GAP Havalimanı'na yönlendirildi.
Rüzgar nedeniyle uçak seferlerinde gecikmelerin de yaşandığı öğrenildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte bu sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçak, rüzgar nedeniyle Gaziantep Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak Şanlıurfa'da bulunan GAP Havalimanı'na yönlendirildi.
Rüzgar nedeniyle uçak seferlerinde gecikmelerin de yaşandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Havalimanı, Sabah, Güncel
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