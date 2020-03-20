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Gaziantep'te hayvan ve oto pazarları, koronavirüs tedbiri için kapatıldı

GAZİANTEP'te, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentteki hayvan ve oto pazarları geçici olarak kapatıldı.

20.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:14
Gaziantep'te hayvan ve oto pazarları, koronavirüs tedbiri için kapatıldı

GAZİANTEP'te, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentteki hayvan ve oto pazarları geçici olarak kapatıldı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında, kentte Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birtakım kararlar alındığı kaydedildi. Kurul kararlarıyla ikinci emre kadar hayvan ve oto pazarlarının faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilen valilik açıklamasında, şöyle denildi: "İlimizde mevcut ruhsatlı hayvan pazarında oluşan insan yoğunluğundan kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak üzere 19.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar kapatılmasına, Vatandaşların pazarlar dışından toplanarak hayvan alım satımı yapmasının önlenmesi için kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, İl genelinde kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerinin yol kontrollerinin sıklaştırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Ticaret Borsası Mezat Salonu kapatılarak alışverişler işyerlerinden bireysel olarak sürdürülecektir. Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre oto pazarlarının da faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Gaziantep Valiliği, Güncel

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