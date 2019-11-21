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Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.

21.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:54Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi
'in ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Trafik kuralların ihlallerinin tespiti için harekete geçen ekipler, Nurdağı ilçesindeki çalışmalarını artırdı.
Bu kapsamda Akdeniz'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı girişinde ekiplerce helikopter destekli uygulama yapıldı.
Uygulama sırasında emniyet kemeri takmayan, sürüş esnasında cep telefonuyla konuşan ve diğer kuralları ihlal eden 20 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Bölgede denetimlerin süreceği öğrenildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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