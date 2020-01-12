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Gaziantep'te, helikopter destekli trafik denetimi

GAZİANTEP'te, helikopter desteğiyle yapılan trafik denetiminde; emniyet kemeri takmayan, telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 29 sürücüye cezai işlem uygulandı.

12.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:25Gaziantep'te, helikopter destekli trafik denetimi

GAZİANTEP'te, helikopter desteğiyle yapılan trafik denetiminde; emniyet kemeri takmayan, telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 29 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumartesi günü 13 ekip ve 25 personel ile uygulama yaptı. Havadan da helikopter desteğiyle yapılan denetimlerde; emniyet kemeri kullanmayan, şerit ihlali yapan, zorunlu haller dışında duraklaya veya park eden, cep telefonu ile konuşan, muayene süresi geçen ve takograf kullanmayan 29 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Emniyet yetkilileri, trafik denetimlerinin süreceğini belirtti.



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Kaynak: DHA

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