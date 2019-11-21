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Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması

Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulamasıGaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekiplerince havadan helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

21.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:13
'te helikopter destekli trafik uygulaması
Gaziantep'in ilçesinde, polis ekiplerince havadan helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe yolu girişinde uygulama noktası oluşturdu. Havadan helikopter desteğiyle yapılan kontrolde, şüpheli görülen ve hatası tespit edilen sürücüler, havadan gelen bilgiler doğrultusunda durduruldu. Helikopterle yapılan ve 2 saat süren denetimde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması

Helikopter, Gaziantep, Nurdağı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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