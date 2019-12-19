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Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması

Gaziantep'te, 13 ekip ve 25 personelin katılımıyla yapılan helikopter destekli trafik denetimlerinde 31 araç plakasına ve sürücüye işlem yapıldı.

19.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:45Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması
'te, 13 ekip ve 25 personelin katılımıyla yapılan helikopter destekli trafik denetimlerinde 31 araç plakasına ve sürücüye işlem yapıldı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliklerinin sorumluluk güzergahlarında 18 2019 günü 13 ekip ve 25 personelin katılımıyla helikopter destekli uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 22 kişiye emniyet kemeri kullanmamak, 1 kişiye sol şerit ihlalinden, 1 kişiye çadır kullanmamaktan, 1 kişiye yakın takipten, 6 kişiye cep telefonuyla konuşmaktan işlem yapıldı.

Uygulama ile toplam 31 araç plakasına ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Çarşamba, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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