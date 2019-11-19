Haberler » Güncel » Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Haber

Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

19.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:38Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde daha önceden belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı.
Söz konusu adreslerdeki 30 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskında, bin 720 polis görev aldı. aracılığıyla mahallelerde aydınlatma gerçekleştirilirken operasyonda, drone ve "Unix" adlı dedektör köpeği, ekiplere destek verdi.
Operasyon kapsamında 4 mahalledeki sokakların tamamının girişlerinde arama yapıldığı bildirildi.
Dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, 6 sürgü konduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.
Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de çalışmaları operasyon alanında takip etti.

Helikopter, Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:11 Aksakal: "DSP, sol kavramını Türkiye'de millileştiren tek partidir" (1)
12:11 Her Gün İp Atlamanın Hiç Bilmediğiniz Faydaları
12:08 Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması
12:07 Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın
12:03 Medya Okulu'nun konuğu Artmaz
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
20.11.2019 12:12:57