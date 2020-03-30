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Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan 21 işletme kapatıldı

Gaziantep Valiliği, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uymayan 21 gıda işletmesinin kapatıldığını bildirdi.

30.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:32
Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan 21 işletme kapatıldı
Gaziantep Valiliği, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uymayan 21 gıda işletmesinin kapatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kovid-19 salgını ile mücadele programı kapsamında yapılan gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Hijyen konularında gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldığı halde şartlarını düzeltmeyen önlemleri uygulamayan iş yerlerinin kapatıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl merkezinde 19 pide fırını ve 2 ekmek üretim yerinin faaliyetlerine son verildi.
Daha önce yapılan denetimlerde ekmek satışı yapan satış yerleri ile ekmek ve pide fırınlarına ekmeğe el değmeden satış yapılması konusunda bilgilendirme ve de uyarılarda bulunulmuştu. Şahinbey ilçesinde 10 pide fırını ile bir ekmek üretim yeri, Şehitkamil ilçesinde ise 9 pide fırını ile bir ekmek imalathanesinin faaliyetine son verildi."
Açıklamada, kovid-19 salgını kapsamında yerinde sunum hizmeti yasaklanan ve paket servis usulüne geçen lokanta, dönerci, kebapçı gibi iş yerlerine yönelik yapılacak denetimlerde satış sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, hijyen tedbirlerini yeterince almadığı tespit edilen iş yerlerine yönelik idari yaptırım yoluna gidileceği ve faaliyetine müsaade edilmeyeceği ifade edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Valiliği, Güncel
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