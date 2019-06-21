21.06.2019 13:57
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Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu

Gaziantep

Gaziantep'te hırsızlık çetesine yönelik operasyonda, çok sayıda iş yerinden para kasası çaldıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep 'te hırsızlık çetesine yönelik operasyonda, çok sayıda iş yerinden para kasası çaldıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda iş yerlerinden para kasası çalan hırsızlık çetesi üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.A. A.F.G, H.Y, R.K, E.K, A.K ve D.Y. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve şüphelilere liderlik yaptığı iddia edilen M.A'nın ise 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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