Haberler » Güncel » Gaziantep'te hırsızlık çetesine operasyon: 7 tutuklama

Gaziantep'te hırsızlık çetesine operasyon: 7 tutuklama

GAZİANTEP'te, hayvan, fıstık, araç çalan ve girdikleri ev ile iş yerlerinden hırsızlık yapan 11 kişilik hırsızlık çetesi, jandarmanın düzenlediği operasyon ile yakalandı.

09.10.2019 12:05Gaziantep'te hırsızlık çetesine operasyon: 7 tutuklama
GAZİANTEP'te, hayvan, fıstık, araç çalan ve girdikleri ev ile iş yerlerinden hırsızlık yapan 11 kişilik hırsızlık çetesi, jandarmanın düzenlediği operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kentte farklı zamanlarda Antep fıstığı, hayvan, araç çalan ve girdikleri ev ile iş yerlerinden hırsızlık yapanların yakalanması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen 17 adrese İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda 3 tabanca, 10 cep telefonu ile çalıntı olduğu düşünülen 2 ton yaş fıstık ve 35 küçükbaş ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak Ö.K., M.Ö., A.K., H.K., I.H.Ö., H.Ö., M.K., R.U. T.Ç., İ.K. ve İ.Ö.'yü gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K., M.Ö., A.K., H.K., I.H.Ö., H.Ö. ve M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26 İzinsiz fotoğraf ve görüntüye kokartlı önlem
15:26 Namlular resulayn'a çevrildi
15:25 Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü (1)
15:24 Vinçle okulun 6 tonluk jeneratörünü çaldılar
15:24 Güney Kore'de "Adalet Bakanı Ço'nun istifası" talebiyle protesto
15:24 Çavuşoğlu, cezayir başbakanı noureddine bedoui ile görüştü
15:24 Dha yurt bülteni-13
9.10.2019 15:27:11