Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonları

Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonlarından gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulaş, Dumlupınar, Kıbrıs ve Kolejtepe mahallelerindeki 5 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonlarda, O.G, M.C, Y.C.Ç, A.T, H.S, M.D, H.A, Ö.Y, Ö.K, M.A, M.Ç. ve A.M. gözaltına alındı.Yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon, 13 hoparlör, 28 oto teybi, 5 uydu alıcısı, 4 DVD oynatıcı ve 7,24 gram ziynet eşyası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç, A.M, O.G. ve Y.C.Ç, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.