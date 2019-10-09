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Gaziantep'te hırsızlık operasyonları

Gaziantep'te bir otomobilin çalınması ve minibüsten hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

09.10.2019 11:34Gaziantep'te hırsızlık operasyonları
Gaziantep'te bir otomobilin çalınması ve minibüsten hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Otodan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bir minibüsten hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen B.Ç'yi operasyonla yakaladı. Zanlının adresinde bulunan çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.
İbrahimli Mahallesi'nde de bir otomobilin çalınması üzerine çalışma yapan ekipler, zanlıların Ö.K. ile Y.G. olduğunu tespit etti.
Başka bir araçla seyir halinde oldukları belirlenen Ö.K. ve Y.G, polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı. Çalınan otomobil ise bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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