Haberler » Güncel » Gaziantep'te hırsızlık operasyonları

Gaziantep'te hırsızlık operasyonları

Gaziantep'te meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

09.10.2019 13:02Gaziantep'te hırsızlık operasyonları
Gaziantep'te meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından tespit edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Gaziantep ve Şanlıurfa'daki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 17 zanlının evlerinde, 3 tabanca, 10 cep telefonu, 2 ton Antep fıstığı, 35 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Zanlılardan Ö.K, M.Ö, A.K, H.K, I.H.Ö, H.Ö ve M.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. R.U, T.Ç, İ.K. ve İ.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54 Başkan Altay'dan Başkan Oprukçu'ya nezaket ziyareti
14:59 Dha istanbul bülteni - 3
14:58 Karaman'da pilav şenliği
14:58 Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı
14:52 Kamu Başdenetçisi Malkoç, 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konferansında konuştu
14:56 Emine Bulut cinayeti davası başladı
14:56 "ABD Afganistan'da sivilleri öldürdü"
9.10.2019 14:59:18