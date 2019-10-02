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Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı.

02.10.2019 11:14Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde elektronik malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların kimliklerini belirledi.
Bu arada, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerden ikisinin, sabaha karşı İbrahimli Mahallesi'ndeki bir restorana hırsızlık amacıyla girdikleri, iş yerinin içinde de bir süre eğilerek yürüdükleri görüldü.
Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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