Haberler » Güncel » Haber

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.

04.10.2019 15:32Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde elektronik malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların M.C.A. ve H.E. olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Öte yandan, emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin bir beyaz eşya satan iş yerinin önünden küçük ev aletleri çaldıkları görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:00 Fenerbahçe, Kadıköy'de 342 gün sonra kaybetti
22:59 Tırtıllarla mücadele çalışmaları başladı
22:59 Gümüşhane Yenikapı'da tanıtılacak
22:56 İsveç'te esnaflık yapan türk, 'yılın kahramanı' oldu
22:56 Yıkılan istinat duvarının altında kaldı
22:55 Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şok
22:54 "Ülkemiz dünyanın en güvenilir gıda üreten ülkelerinden biri"